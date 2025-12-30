Afyonkarahisar'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde öğrenci servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7’si öğrenci 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Kaynak: DHA
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, öğrenci servis minibüsünün otomobille çarptığı kazada sürücüler ile 7 öğrenci olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun Sandıklı Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi.
Hüseyin K.'nin kullandığı otomobil ile öğrenci taşıyan Sercan T. yönetimindeki 03 L 3464 plakalı minibüs çarpıştı.
Sürücüler ile birlikte 7 öğrenci de yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla götürüldükleri Sandıklı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.