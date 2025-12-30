Giriş / Abone Ol
Afyonkarahisar'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde öğrenci servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7’si öğrenci 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Güncel
  • 30.12.2025 09:06
  • Giriş: 30.12.2025 09:06
  • Güncelleme: 30.12.2025 09:09
Kaynak: DHA
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, öğrenci servis minibüsünün otomobille çarptığı kazada sürücüler ile 7 öğrenci olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun Sandıklı Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi.

Hüseyin K.'nin kullandığı otomobil ile öğrenci taşıyan Sercan T. yönetimindeki 03 L 3464 plakalı minibüs çarpıştı.

Sürücüler ile birlikte 7 öğrenci de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla götürüldükleri Sandıklı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

