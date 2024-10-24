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Afyonkarahisar'da okul servisi ile otomobil çarpıştı: 3 ölü

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde okul servis minibüsü ile çarpışan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Güncel
  • 24.10.2024 10:04
  • Giriş: 24.10.2024 10:04
  • Güncelleme: 24.10.2024 10:07
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da okul servisi ile otomobil çarpıştı: 3 ölü
Fotoğraf: AA

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde okul servis minibüsü ile çarpışan otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kazada 2 kişinin ise ağır yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 03 AFN 701 plakalı okul servis minibüsü, Alagöz köyü yakınlarında 20 AGS 934 plakalı otomobille çarpıştı.

Şarampole devrilen otomobildeki, 5 kişi ağır yaralandı.

2 YARALININ DURUMU AĞIR

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ü müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Okul servis minibüsünün boş olduğu, köyden öğrenci almaya gittiği öğrenildi.

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