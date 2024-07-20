Afyonkarahisar'da otobüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Afyonkarahisar Suhur'da otobüsle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 4 kişi yaralandı.
O.A, (50) idaresindeki yolcu otobüsü, Dinar-Çay kara yolunun 37'nci kilometresinde D.K'nin (35) kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi, araçlarda bulunan F.K, (36) N.B.K, (3) D.H, (74) ile E.H. (34) yaralandı.
Olayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan F.K. ile N.B.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.