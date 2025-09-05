Giriş / Abone Ol
Afyonkarahisar'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Afyonkarahisar'da Ş.E'nin sürdüğü otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kavşakta devrildi. Kazada araçta bulunan G.R. hayatını kaybetti. 4 kişi yaralandı.

Güncel
  • 05.09.2025 13:06
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ş.E. (45) idaresindeki otomobil, merkez Değirmendere Kavşağı mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçtaki G.E. (48) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile R.E. (36), B.E. (3) ve N.E. (1) hastanelere kaldırıldı.

