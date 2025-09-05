Afyonkarahisar'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Afyonkarahisar'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ş.E. (45) idaresindeki otomobil, merkez Değirmendere Kavşağı mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçtaki G.E. (48) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile R.E. (36), B.E. (3) ve N.E. (1) hastanelere kaldırıldı.