Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyonet çarpıştı bir kişi öldü

Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 YTC 03 plakalı otomobil, Susuz kavşağından Dempaş kavşağına seyir halindeyken, aynı yönde giden İ.B idaresindeki 03 ABN 283 plakalı kamyonete çarptı.

Yoldan çıkan kamyonet, bir akaryakıt istasyonunun direğine çarparak durabildi.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü İ.B, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, yanındaki N.K. ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırıldı.

N.K, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kazadan sonra kaçtığı belirtilen otomobil sürücüsü aranıyor.