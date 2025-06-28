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Afyonkarahisar'da otomobil ile traktör çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobil ile traktörün kavşakta çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Güncel
  • 28.06.2025 10:36
  • Giriş: 28.06.2025 10:36
  • Güncelleme: 28.06.2025 10:37
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da otomobil ile traktör çarpıştı: 4 kişi yaralandı
Fotoğraf: İHA

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

L.G. (39) idaresindeki otomobil, Karaağaç köyü yakınlarındaki kavşakta, A.K.Ö'nün (41) kullandığı traktörle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki F.Ç. (71) ile H.Ç. (33) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan F.Ç. ile H.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

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