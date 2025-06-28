Afyonkarahisar'da otomobil ile traktör çarpıştı: 4 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da otomobil ile traktörün kavşakta çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
L.G. (39) idaresindeki otomobil, Karaağaç köyü yakınlarındaki kavşakta, A.K.Ö'nün (41) kullandığı traktörle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobildeki F.Ç. (71) ile H.Ç. (33) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan F.Ç. ile H.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.