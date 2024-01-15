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Afyonkarahisar'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 15.01.2024 13:02
  • Giriş: 15.01.2024 13:02
  • Güncelleme: 15.01.2024 13:03
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

M.K idaresindeki 03 SK 063 plakalı otomobil, merkeze bağlı Nuribey beldesi çıkışında, aynı yönde seyreden A.G. (69) yönetimindeki 03 DF 419 plakalı traktöre çarptı.

İhbar üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan traktör sürücüsü A.G'nin, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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