Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
M.Ç. (47) idaresindeki 34 ABS 896 plakalı otomobil, Akören Mahallesi'nde, A.Ç'nin (20) kullandığı 03 AHU 152 plakalı motosiklete çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı İhsaniye Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, otomobilin "U" dönüşü yaptığı sırada motosiklete çarpması yer alıyor.