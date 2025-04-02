Afyonkarahisar'da reklam tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Kaynak: AA
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde reklam tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Emre Öztürk (24) yönetimindeki 03 FZ 862 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Ballık kavşağında totem reklam tabelasına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, Emre Öztürk hayatını kaybetti.
Savcılığın incelemesi sonrası Öztürk'ün cesedi, Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.