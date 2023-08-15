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Afyonkarahisar'da saman balyası yangınında 2 traktör hasar gördü

Ajans Haberleri
  • 15.08.2023 10:53
  • Giriş: 15.08.2023 10:53
  • Güncelleme: 15.08.2023 10:53
Kaynak: AA
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Afyonkarahisar'da saman balyası yangınında 2 traktör hasar gördü

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çıkan saman balyası yangını söndürüldü.

Ali Osman D, Ballık köyündeki tarlasında traktörüne bağlı balya makinesiyle çalışırken henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangını gören Mehmet S'nin traktörüyle alevlere müdahalesi yetersiz kalınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, saman balyaları yandı, iki traktör hasar gördü.

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