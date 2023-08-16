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Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü

Ajans Haberleri
  • 16.08.2023 10:03
  • Giriş: 16.08.2023 10:03
  • Güncelleme: 16.08.2023 10:03
Kaynak: AA
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Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü

Afyonkarahisar'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

S.U. (27) idaresindeki 07 TCN 90 plakalı otomobil, Bayramgazi rampaları mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan S.U, Ç.U. (7), Z.U. (4) Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne, S.K. (35) Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

S.K, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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