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Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 09.09.2023 12:48
  • Giriş: 09.09.2023 12:48
  • Güncelleme: 09.09.2023 12:48
Kaynak: AA
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Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu biri çocuk, 3 kişi yaralandı.

Bolvadin-Emirdağ kara yolunun 32. kilometresinde, G.P. (57) yönetimindeki otomobil, şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki R.P. (68) ile Y.C.P. (16) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla, Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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