Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu biri çocuk, 3 kişi yaralandı.
Bolvadin-Emirdağ kara yolunun 32. kilometresinde, G.P. (57) yönetimindeki otomobil, şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki R.P. (68) ile Y.C.P. (16) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla, Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.