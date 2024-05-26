Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

K.K (53) idaresindeki 06 HBN 74 plakalı otomobil, ilçenin Yüreğil kavşağı mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan H.K (26), E.S.K (21) ve H.B.K Emirdağ Devlet Hastanesi'ne ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.