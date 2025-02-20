Afyonkarahisar'da 'sarı serum' kaynaklı ölüm iddiası: Muayenehane kapatıldı

Afyonkarahisar'da bir kişinin özel bir klinkte 'sarı serum' verildikten sonra fenalaşarak öldüğü iddiasıyla ilgili muayenehanenin faaliyetlerinin durdurulduğu belirtildi.

Mehmet Gündoğan'ın 13 Ocak'ta boğaz ağrısı şikayetiyle özel bir kliniğe başvurdu. Klinikte kendisine verilen 'sarı serum'un ardından Gündoğan yaşamını yitirdi.

Olaydan sonra Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

HEKİM HAKKINDA İNCELEME SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında başsavcılık tarafından Sağlık Bakanlığı'ndan kliniğe ilişkin soruşturma izin talebinde bulunuldu. Klinikten alınan başka bir 'sarı serum' örneği incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada, Selçuklu Mahallesi'nde faaliyet gösteren S.E'ye ait özel muayenehanenin faaliyetlerinin Sağlık Bakanlığı'nın kararıyla durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, Bakanlık, Valilik ve İl Sağlık Müdürlüğünce Mehmet Gündoğan'ın vefatıyla ilgili olarak söz konusu muayenehane ve hekim hakkında gerekli tahkikatların devam ettiği kaydedildi.