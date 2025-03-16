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Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Ajans Haberleri
  • 16.03.2025 15:28
  • Giriş: 16.03.2025 15:28
  • Güncelleme: 16.03.2025 15:28
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da tarihi eser niteliği taşıyan madalyon, kolye, gözyaşı şişesi ve 14 sikke ele geçirilen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Gebeceler beldesinde F.C.K. ve M.K. isimli şüphelilerin evlerinde tarihi eser bulundurduklarına dair bilgi aldı.

Belirlenen adreslerde yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıyan madalyon, 14 sikke, kolye, gözyaşı şişesi, 4 mühür ve dedektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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