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Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Ajans Haberleri
  • 14.02.2024 16:15
  • Giriş: 14.02.2024 16:15
  • Güncelleme: 14.02.2024 16:15
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Sandıklı ilçesi Hüdai Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, aldıkları ihbar üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Evde, tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen 25 obje, 78 sikke ele geçirildi.

Operasyonda, B.G. (41), N.G. (43) ile C.Y. (51) gözaltına alındı.

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