Afyonkarahisar'da tarım işçileri taşıyan minibüs devrildi: 10 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da tarım işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu, sürücü ve araçtaki 9 işçi yaralandı.
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
N.Ö (47) idaresindeki 03 SK 383 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Aydın köyü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ve araçtaki 9 işçi yaralandı.
Ambulanslarla Şuhut Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.