Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Afyonkarahisar'da tarlaya devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 15.07.2025 15:31
  • Giriş: 15.07.2025 15:31
  • Güncelleme: 15.07.2025 15:31
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da tarlaya devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Ü.A. (60) idaresindeki 03 AIF 467 plakalı hafif ticari araç, Akgün köyü yakınlarında tarlaya devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki S.A. (77), A.G. (50), S.U. (38) ile A.Ü.A. (5) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

BirGün'e Abone Ol