Afyonkarahisar'da tarlaya devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

A.U. (39) idaresindeki 42 VY 932 plakalı otomobil, Davulga beldesi yakınlarında tarlaya devrildi.

Kazada otomobilde bulunan M.U. (71), F.U. (70) ve B.U. (31) ile 3 çocuk yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.