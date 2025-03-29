Afyonkarahisar'da tatil trafiği; 14 saatte 349 bin araç geçti

AFYONKARAHİSAR'da Ramazan Bayramı tatilinin ilk gününde yollarda araç yoğunluğu yaşandı. Kentteki şehirlerarası yol güzergahlarından dün gece yarısından saat 14.00'a kadar 349 bin araç geçişi oldu.

Ramazan Bayramı tatili ve eğitim öğretim dönemi ikinci ara tatilinin ilk gününde Afyonkarahisar'ı diğer illere bağlayan yollarda araç trafiği arttı. Afyonkarahisar- Antalya kara yolu ile dinlenme tesislerinde yoğunluk oluştu. Gece saatlerinde başlayan araç yoğunluğu, öğle saatlerinde arttı. Kavşaklarda önlem alan polisler, sürücüleri emniyet şeridini kullanmamaları ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyardı. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman trafik akışında yavaşlama oldu, hasarlı kazalar meydana geldi. Antalya'ya güzergahındaki '34' ve '06' plakalı otomobillerin yoğunluğu dikkati çekti.

Afyonkarahisar Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri sürücülere uyarıda bulunup, isteyenlere trafik eğitimi verdi. Bölge Trafik Müdürü Selim Yavuz, tatil sürecindeki tedbirleri anlattı. Trafik tedbirlerinin başladığı 26 Mart'tan itibaren Afyonkarahisar'daki şehirler arası yol güzergahlarından 1 milyon 700 bin civarında aracın geçiş yaptığını belirten Yavuz, "Bugün saat 00.00'dan 14.00'a kadar ise 349 bin araç geçiş yaptı. Trafik yoğunluğu akıcı şekilde devam etmektedir. Tedbirlerin alındığı 26 Mart itibarıyla 16 binden fazla araçta denetim yapıldı. Ekiplerimiz dinlenme tesisleri ve yol uygulama noktalarında sürücülere trafik eğitimi vermektedir" dedi. (DHA)

Haber- Kamera: Ali Fuat GÜÇLÜER - Ahmet DAĞLI