Afyonkarahisar'da tedavileri tamamlanan 13 kuş doğaya salındı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedavileri tamamlanan 13 kuş, doğaya bırakıldı.

AKÜREM'in bahçesinde Dünya Yaban Hayatı Günü dolayısıyla düzenlenen programda, tedavileri tamamlanan 4 şahin, 1 puhu, 2 leylek, 3 ördek, 1 angut ve 2 balıkçıl olmak üzere 13 kuş doğal hayata yeniden döndürüldü.

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, programda yaptığı konuşmada, merkezde tedavileri tamamlanan yaban hayvanlarının yeniden doğaya kazandırıldığını söyledi.

Son olarak tedavileri yapılan 13 kuşun doğaya salındığını aktaran Karakaş, "AKÜREM sadece Afyonkarahisar'a değil, bölgemize de hizmet veriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile yaptığımız ortak protokolle faaliyetlerini yürütüyor. Her yıl AKÜREM'e 700'e yakın yaban hayvanı getiriliyor. Bu hayvanların yüzde 50'si tedavileri tamamlandıktan sonra yeniden doğaya döndürülüyor." dedi.

Etkinliğe, AKÜREM Müdürü Prof. Dr. İsmail Aytekin, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5. Bölge Müdür Yardımcısı Abdullah Gedil, DKMP Afyonkarahisar Şube Müdürü Okan Yılmaz ve yaban hayvanlarının rehabilitasyonunda görevli öğrenciler katıldı.