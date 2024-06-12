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Afyonkarahisar'da termal otelde yangın: 6 kişi dumandan etkilendi

Afyonkarahisar'da termal bir otelin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 6 kişi dumandan etkilenirken, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Güncel
  • 12.06.2024 09:24
  • Giriş: 12.06.2024 09:24
  • Güncelleme: 12.06.2024 09:26
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da termal otelde yangın: 6 kişi dumandan etkilendi
Fotoğraf: AA

Afyonkarahisar-İzmir kara yolundaki termal otelin çatısında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle oteldeki misafirler ve çalışanlar tahliye edildi. Dumandan etkilenip hastaneye başvuran 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Afyonkarahisar Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 2 saatlik müdahale sonucu söndürdü.

Ekiplerin oteldeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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