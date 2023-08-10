Afyonkarahisar'da ticari araçla kamyonet çarpıştı; 9 yaralı

Afyonkarahisar’da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, merkez bağlı Sülün beldesi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, M.K., yönetimindeki 03 UP 992 plakalı hafif ticari araç ile R.G., idaresindeki kamyonet henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü çarpıştı.

Kazada sürücü M.K., ile İ.A, F.A., N.A., H.A., N.C., S.Y., R.G. ve D.G., yaralandı.

Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.