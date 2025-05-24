Afyonkarahisar'da tır ile çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde tır ile çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

M.C. (61) idaresindeki 09 ALJ 917 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar - Uşak kara yolu Balmahmut köyü yakınlarında S.L'nin (44) kullandığı ZD079 yabancı plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araçtaki sürücü ile Ü.C. (57) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ü.C, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü S.L'nin gözaltına alındığı bildirildi.