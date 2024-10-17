Afyonkarahisar'da tırın traktöre çarptığı kazada 1 kişi öldü
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da tırın traktöre çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Z.K. (65) idaresindeki 07 GRE 93 plakalı tır, Karahisar Tüneli mevkisinde M.Ö'nün (31) kullandığı 03 AEB 772 plakalı traktöre çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan traktör sürücüsü M.Ö. ile beraberindeki H.Ö (23) ve H.S.Ö. (1) Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
M.Ö. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.