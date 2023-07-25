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Afyonkarahisar'da trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 25.07.2023 17:42
  • Giriş: 25.07.2023 17:42
  • Güncelleme: 25.07.2023 17:43
Kaynak: AA
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Afyonkarahisar'da trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar ile Sultandağı ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

Ş.V. idaresindeki 07 EGC 86 plakalı otomobil, Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki kavşakta M.A'nın kullandığı 03 ADK 005 plakalı araçla çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü M.A. ile Y.A, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sultandağı'nda da E.K. (22) idaresindeki 34 DUG 576 plakalı otomobil, Yakasenek köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü E.K, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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