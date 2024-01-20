Afyonkarahisar'da trafik kazalarında 6 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı.
Ş.B'nin kullandığı araç, Selçuklu Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan L.Ö'ye (12) çarptı. Kazada yaralanan çocuk, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
H.K. (23) idaresindeki otomobil, Afyonkarahisar - Konya kara yolu Nuribey beldesi yakınlarında A.Y. yönetimindeki tırla çarpıştı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürüldü.
A.K'nin (44) kullandığı otomobilin, Dişli beldesi yakınlarında şarampole devrilmesi sonucu araçtaki S.K, (43) E.K. (13) ile Z.K. (10) yaralandı. Yaralılar, ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bolvadin - Çay kara yolunda aracın refüje çarpması sonucu yaralanan sürücü E.D. (27), Çay Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.