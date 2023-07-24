Afyonkarahisar'da trafik kazası: Savrulan araçlardan biri tamirhaneye girdi, diğeri park halindeki otomobile çarptı

Afyonkarahisar'da Sanayi Sitesi içindeki kavşakta kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı.

Savrulan araçlardan biri oto tamirhanesine girerken, diğeri park halindeki başka bir araca çarparak durdu. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 14.30 sıralarında Afyonkarahisar 2'nci Küçük Sanayi Sitesi içindeki kavşakta meydana geldi.

Sürücülerinin kimliği belirlenemeyen MOD PT 20 Almanya plakalı hafif ticari araç ile 06 PMZ 09 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı.

Kontrolden çıkan hafif ticari araç, savrularak yakındaki bir oto tamirhanesine girdi.

Kamyonet ise aynı iş yerinin yakınında park halindeki 03 ADK 092 plakalı otomobile çarparak durdu. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü yaralanırken, araçlarda hasar meydana geldi. Kamyonet sürücüsünün ise olay yerini terk ettiği belirlendi.

Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye götürürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, araçların kavşakta çarpıştıktan sonra savrulduğu yer aldı.