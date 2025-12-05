Afyonkarahisar'da trafik kazasında 20 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde öğrenci servisi, tır ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 20 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen öğrenci servisi, tır ve hafif ticari araç, Karacalar Köyü Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, 20 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan 15'i hastanelere kaldırıldı, 5'inin ise sağlık ekiplerince ayakta tedavileri yapıldı.