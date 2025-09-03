Afyonkarahisar'da trenin hemzemin geçitte çarptığı otomobilin sürücüsü öldü
Kaynak: AA
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde trenin hemzemin geçitte çarptığı otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Denizli-Eskişehir seferini yapan tren, T.K. (28) idaresindeki 03 RJ 986 plakalı otomobile, Boyalı köyü mevkisinde hemzemin geçitte çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü T.K, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
T.K, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.