Ajans Haberleri
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 şüpheli tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar-Antalya kara yolundaki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

Ekipler, araçta yaptığı aramada uyuşturucu emdirilmiş 9 peçete ele geçirdi.

Otomobildeki N.A, İ.K, O.D. ile M.D.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

