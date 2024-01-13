Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda N.C.Ö. ile İ.Z'yi yakaladı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan N.C.Ö, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, İ.Z. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
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