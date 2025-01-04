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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 04.01.2025 10:25
  • Giriş: 04.01.2025 10:25
  • Güncelleme: 04.01.2025 10:26
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, belirlenen adreslerde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen diğer şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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