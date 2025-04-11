Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Afyonkarahisar - Antalya kara yolundaki uygulama noktasında durdurduğu iki otomobilde uyuşturucu emdirilmiş peçeteler ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan S.G, B.K, H.D. ile M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.