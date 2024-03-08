Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Afyonkarahisar - Antalya kara yolunda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Ekipler, araçta yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Araçtaki Y.A, M.A, Ş.M. ile A.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.