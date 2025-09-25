Afyonkarahisar'da yaktığı otların içerisine düşen kişi öldü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da evinin önündeki otluk alanı yaktığı sırada dengesini kaybederek içerisine düşen kişi, hayatını kaybetti.

Sülün beldesi Hisar Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin C, (84) evinin karşısındaki yol kenarındaki otları yaktığı sırada bir anda dengesini kaybederek içine düştü.

Bayıldığı için düştüğü yerden kalkamayan Hüseyin C, otların arasında yaşamını yitirdi.

Çevredeki vatandaşların yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesi sonucunda Hüseyin C'nin cesedi ortaya çıktı.

Polis ekiplerinin incelemesi sonucu yaşlı adamın cesedi, morga kaldırıldı.

Öte yandan Hüseyin C'nin kronik şeker ve tansiyon hastası olduğu ve denge kayıpları yaşadığı öğrenildi.