Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde Elazığ Murat Turizme ait yolcu otobüsünün Tatarlı beldesi yakınlarında şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güncel
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen Elazığ Murat Turizme ait yolcu otobüsü, Tatarlı beldesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada yolcu otobüsündeki 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

