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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada 21 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Güncel
  • 11.10.2024 08:04
  • Giriş: 11.10.2024 08:04
  • Güncelleme: 11.10.2024 08:07
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı
Fotoğraf: AA

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı.

Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Cumhuriyet köyü mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otobüsteki 21 kişi, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

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