Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 38 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü ile yem yüklü kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 38 kişi yaralandı Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Kusura köyü yakınlarında sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı.

Çarpışma sonucu 1 kişi öldü, 38 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar-Antalya karayolu Kusura köyü yakınlarında sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yolcu otobüsünün muavini N.K. (35) hayatını kaybetti, araçtaki 38 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yapılan incelemenin ardından muavinin cenazesi, morga götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

