Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü ile yem yüklü kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Kusura köyü yakınlarında sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı.

Çarpışma sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar-Antalya karayolu Kusura köyü yakınlarında sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'da bulunan hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

