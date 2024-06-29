Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 14 yaralı

Afyonkarahisar'da seyir halinde olan yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle Uşak kara yolunun 37. kilometresinde bir TIR ile çarpıştı. Kazada 14 kişi yaralandı.

Güncel 29.06.2024 09:42 Giriş: 29.06.2024 09:42

Güncelleme: 29.06.2024 09:46 Kaynak: AA

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Fotoğraf: İHA