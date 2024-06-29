Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 14 yaralı
Afyonkarahisar'da seyir halinde olan yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle Uşak kara yolunun 37. kilometresinde bir TIR ile çarpıştı. Kazada 14 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.
M.A. idaresindeki 42 ATM 178 plakalı yolcu otobüsü, Uşak-Afyonkarahisar kara yolunun 37. kilometresinde S.C.T. yönetimindeki 10 AAC 375 plakalı TIR ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü M.A ile otobüsteki 13 yolcu Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan M.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.