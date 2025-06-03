Afyonkarahisar'da yön tabelasına çarpan otomobildeki bir kişi öldü
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, yön tabelasına çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
M.A, (60) idaresindeki otomobil, Afyonkarahisar - Antalya kara yolunun Tepealtı mevkisinde yön tabelasına çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobildeki Ş.A. (59) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ş.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.