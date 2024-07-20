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Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 20.07.2024 21:53
  • Giriş: 20.07.2024 21:53
  • Güncelleme: 20.07.2024 21:53
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Bolvadin-Çay kara yolu Sanayi Kavşağı'nda 2 otomobil, 2 kamyonet ve kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, iki kamyonetteki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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