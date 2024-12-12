Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 12.12.2024 11:44
  • Giriş: 12.12.2024 11:44
  • Güncelleme: 12.12.2024 11:44
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da şehir içi yolcu minibüsü ile 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

M.E.Ç, idaresindeki 03 M 0363 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, Filli Kavşak'ta Y.S.A'nın (20) kullandığı 03 VS 070 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 3 araç daha kazaya karıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Y.S.A. ile minibüsteki yolculardan 6'sı yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

BirGün'e Abone Ol