Afyonkarahisar'daki fabrika yangınına müdahale sürüyor

Afyonkarahisar'da orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde metrelerce yükseğe çıkan alev ve dumanlar felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Fabrikada bulunan plastik ve ahşap ürünlerin bir anda alev almasıyla çıkan yangında alevler ve dumanlar metrelerce yükseğe çıkarken, yangına 26 itfaiye aracı, 4 arazöz, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait 4 TOMA ile ekipler müdahaleye başladı.

Dron ile havadan çekilen görüntüler ise felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı bildirilirken, yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

VALİ KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI'NDAN AÇIKLAMA: CAN KAYBI YOK

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, orman ürünleri fabrikasında çıkan ve söndürme çalışmalarının devam ettiği yangına 54 itfaiye aracı ile müdahale edildiğini kaydederek, "Olayda can kaybı yok, içeride bulunan yanıcı maddeler çok fazla. Yangın belki de çok hızlı bir şekilde kontrol altına alınamayacak gibi. Yangının bir süre daha devam etmesi bekleniyor" dedi. Yiğitbaşı şu açıklamayı yaptı: "Büyük bir yangın ve maddi bir kayıp var. Ancak içeride bir vatandaşımızın bulunmadığını firma sahibi ile de konuştuğumuzda değerlendirdik. İçeride kimsenin olmadığını ve yaralanan bir vatandaşımızın olmadığını öğrendik, sadece bir vatandaşımızın dışarıda itfaiye ekiplerine yardım etmek isterken hafif bir şekilde yaralandığını biliyoruz. Onun da durumunda ciddi bir şey yok. Büyük bir maddi kayıp var ama maddi hasarlar telafi edilir, çok şükür can kaybı yok" dedi.