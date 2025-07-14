Afyonkarahisar - Emniyet şeridindeki tankere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde arıza nedeniyle sürücüsünün emniyet şeridine park ettiği süt tankerine arkadan çarpan otomobilin sürücüsü M.A.K. (34) yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, saat 09.45 sıralarında Eskişehir-Konya kara yolunda meydana geldi. 42 SU 543 plakalı süt tankeri sürücüsü aracını arıza nedeniyle yediemin deposu önünde emniyet şeridine park etti. Bu sırada arkadan gelen M.A.K., idaresindeki 17 AHC 863 plakalı otomobil, tankere arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü M.A.K., ağır yaralandı. Sağlık ekibi yaralanan sürücüyü Emirdağ Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kaza anı yediemin deposunun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde süt tankerinin yavaşlayarak emniyet şeridine park ettiği ve otomobilin park halindeki tankere çarptığı anlar yer alıyor.

Haber- kamera: Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)