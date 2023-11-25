Afyonkarahisar için fırtına uyarısı

Afyonkarahisar Valiliği’nden yapılan açıklamada 26 Ekim Pazar günü (yarın) için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, rüzgarın 25 Kasım Pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmekte olup, muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olalım.”