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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay görevden alındı

Cumhurbaşkanılığı Kararnamesi ile görevden alınan Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay’ın yerine Ahmet Birtan Erol atandı.

Güncel
  • 24.01.2025 00:14
  • Giriş: 24.01.2025 00:14
  • Güncelleme: 24.01.2025 00:16
Kaynak: ANKA
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay görevden alındı

Cumhurbaşkanılığı Kararnamesi ile görevden alınan Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay’ın yerine Ahmet Birtan Erol atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay görevden alındı ve boşalan Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Birtan Erol atandı.

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