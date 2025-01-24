Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay görevden alındı

Cumhurbaşkanılığı Kararnamesi ile görevden alınan Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay’ın yerine Ahmet Birtan Erol atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay görevden alındı ve boşalan Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Birtan Erol atandı.