Afyonkarahisar'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki Yellibel Yaylası ile Şuhut ilçesindeki Kumalar Yaylası'na kar yağdı.

Kentte, dün gün boyunca aralıklarla devam eden sağanak, Emirdağ ve Şuhut ilçelerinin yüksek kesimlerine gece saatlerinde kara dönüştü.

Emirdağ- Bolvadin arasındaki 2 bin 300 metre yüksekliğindeki Yellibel Yaylası ile Şuhut-Sandıklı arasındaki 2 bin 250 metre yüksekliğindeki Kumalar Yaylası da beyaza büründü.

Bölgedeki doğaseverler de kar yağışını yakından görmek için yaylalara çıktı.