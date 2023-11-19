Afyonkarahisar'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki Yellibel Yaylası ile Şuhut ilçesindeki Kumalar Yaylası'na kar yağdı.
Kentte, dün gün boyunca aralıklarla devam eden sağanak, Emirdağ ve Şuhut ilçelerinin yüksek kesimlerine gece saatlerinde kara dönüştü.
Emirdağ- Bolvadin arasındaki 2 bin 300 metre yüksekliğindeki Yellibel Yaylası ile Şuhut-Sandıklı arasındaki 2 bin 250 metre yüksekliğindeki Kumalar Yaylası da beyaza büründü.
Bölgedeki doğaseverler de kar yağışını yakından görmek için yaylalara çıktı.
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