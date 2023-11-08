Afyonkarahisar otogarında 9 bin 758 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Afyonkarahisar güvenlik güçleri şehirlerarası otogarın emanet bölümünde koli içerisinde 9 bin 758 adet sentetik ecza maddesi yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul’dan Afyonkarahisar’a uyuşturucu madde sevki yapılacağı yönünde bilgi edindi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri otogar içerisinde kargo olarak gönderilen ve emanet kısmında arama yaptı.

Yapılan aramada koli içerisinde 9 bin 758 adet sentetik ecza maddesi ele geçirdi.

Olayla ilgisi olduğu düşünülen şüpheli M.C.M., isimli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu kapsamında tutuklandı.